Туляки выступили на ХI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Этот проект направлен на устранение информационного неравенства между поколениями. Тульские пенсионеры учатся компьютерной грамотности и начинают свободнее ориентироваться в интернет-пространстве.

От Тульского региона в соревновании приняли участие две представительницы Щекино - 55-летняя Ирина Стаханова и 58-летняя Елена Шляхина, а также 63-летний Юрий Казадаев из п. Теплое и 68-летний Владимир Иерусалимский из Богородицка.

На конкурсе участники выполнили задания по работе в поисковых системах и по вопросам информационной безопасности. В номинации «Смартфон» предлагалось подключить мобильное устройство к действующей сети Wi-Fi, продемонстрировать навыки работы с электронной почтой и различными приложениями, установленными на смартфоне. В одном из конкурсных заданий необходимо было использовать смартфон в качестве фотоаппарата: сделать селфи и разместить фотографию в Сети.

Ирина Стаханова, участница чемпионата:

- В этом году я стала победителем областных соревнований по компьютерной грамотности и впервые приняла участие в российском чемпионате. Сегодня жизнь диктует свои правила: без компьютера и смартфона практически невозможно обойтись. Через интернет покупаю лекарства и вещи, заказываю билеты, бронирую гостиницы, общаюсь с друзьями, звоню по скайпу и вотсапу. Еще активно пользуюсь порталом госуслуг: здесь и запись к врачу, и оплата услуг, и многое другое. Интернет для меня - это безграничный ресурс информации, а главное -- хорошая возможность для саморазвития.