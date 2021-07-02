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Туляки выступили на ХI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Туляки выступили на ХI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Финал состязания состоялся 1 июля. Соревнования прошли в онлайн-формате.

Этот проект направлен на устранение информационного неравенства между поколениями. Тульские пенсионеры учатся компьютерной грамотности и начинают свободнее ориентироваться в интернет-пространстве.

От Тульского региона в соревновании приняли участие две представительницы Щекино - 55-летняя Ирина Стаханова и 58-летняя Елена Шляхина, а также 63-летний Юрий Казадаев из п. Теплое и 68-летний Владимир Иерусалимский из Богородицка.

На конкурсе участники выполнили задания по работе в поисковых системах и по вопросам информационной безопасности. В номинации «Смартфон» предлагалось подключить мобильное устройство к действующей сети Wi-Fi, продемонстрировать навыки работы с электронной почтой и различными приложениями, установленными на смартфоне. В одном из конкурсных заданий необходимо было использовать смартфон в качестве фотоаппарата: сделать селфи и разместить фотографию в Сети.

Ирина Стаханова, участница чемпионата:

- В этом году я стала победителем областных соревнований по компьютерной грамотности и впервые приняла участие в российском чемпионате. Сегодня жизнь диктует свои правила: без компьютера и смартфона практически невозможно обойтись. Через интернет покупаю лекарства и вещи, заказываю билеты, бронирую гостиницы, общаюсь с друзьями, звоню по скайпу и вотсапу. Еще активно пользуюсь порталом госуслуг: здесь и запись к врачу, и оплата услуг, и многое другое. Интернет для меня - это безграничный ресурс информации, а главное -- хорошая возможность для саморазвития.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится с 2011 года с целью повышения уровня компьютерной грамотности старшего поколения. Организатором выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России. Возраст участников: мужчины — 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше.

В Туле мероприятие организовало региональное отделение Союза пенсионеров России на базе компьютерной академии «Рубикон». «Ростелеком» обеспечил рабочие места конкурсантов высокоскоростным доступом в интернет и предоставил необходимое оборудование для видеотрансляции.

 

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РостелекомТульская область
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