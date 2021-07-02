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Житель Киреевска нажился на невнимательности загоравшей женщины

Житель Киреевска нажился на невнимательности загоравшей женщины

Молодой человек с помощью мобильного приложения списал с банковского счета жертвы 2800 рублей.

Сотрудники полиции в Киреевском районе установили подозреваемого в краже. Жертвой хищения стала 43-летняя местная жительница. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, женщина, загорая на пляже, оставила без присмотра свой телефон.

Этим воспользовался злоумышленник. Через мобильное приложение он списал деньги с банковской карты потерпевшей и расплатился ими в магазине. Общий ущерб составил 2800 рублей.

При проведении оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что кражу совершил 23-летний житель Киреевска. Он признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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