Центробанк выпустил памятные монеты с медвежонком Умкой

Кадр из видео Банка России.

Они выполнены в двух номиналах – 3 и 25 рублей.

Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появился на памятных монетах Банка России.

Мультик был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии «Союзмультфильм», его первая часть вышла в 1969 году.

Банк России 30 июня выпустил в обращение памятные монеты «Умка» серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную – номиналом 3 рубля и монету из недрагоценных металлов с цветным покрытием номиналом 25 рублей.