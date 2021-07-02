Кадр из видео Банка России.
Центробанк выпустил памятные монеты с медвежонком Умкой
Они выполнены в двух номиналах – 3 и 25 рублей.
Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появился на памятных монетах Банка России.
Мультик был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии «Союзмультфильм», его первая часть вышла в 1969 году.
Банк России 30 июня выпустил в обращение памятные монеты «Умка» серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную – номиналом 3 рубля и монету из недрагоценных металлов с цветным покрытием номиналом 25 рублей.
Другие статьи по темам