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«Накажи автохама»: водитель «Лады» нагло повернул направо из левой полосы

«Накажи автохама»: водитель «Лады» нагло повернул направо из левой полосы

Всё произошло на ул. Ложевой.

Продолжаем знакомить вас с автохамами оружейной столицы. Сегодня в центре внимания – водитель «Лады» одиннадцатой модели с госномером Н528КР71, попавший в поле зрения регистратора нашего читателя на пересечении улиц Ложевой и Калинина.

В четверг, 1 июля, в 21.13 этот индивид двигался по крайней левой полосе, но внезапно решил повернуть направо и, перекрывая движение другим водителям, пошел «напролом». Что ж, по крайней мере, спасибо за включенный поворотник. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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