ДТП на трассе М-2 в Туле: в больницу доставлены ребенок и трое взрослых

Фото: instagram.com/4p.tula/.

Днем 1 июля неподалеку от поста ДПС на 193-м км автодороги М-2 «Крым» в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречку и врезался в Renault Megan.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры Hyundai — 32-летняя женщина и 13-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы.

UPD. Добавлены обстоятельства ДТП.