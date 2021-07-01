новости
новости
Регистрация
ДТП на трассе М-2 в Туле: в больницу доставлены ребенок и трое взрослых
Фото: instagram.com/4p.tula/.

ДТП на трассе М-2 в Туле: в больницу доставлены ребенок и трое взрослых

Неподалеку от поста ГИБДД столкнулись два легковых автомобиля.

Днем 1 июля неподалеку от поста ДПС на 193-м км автодороги М-2 «Крым» в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречку и врезался в Renault Megan.
 

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры Hyundai — 32-летняя женщина и 13-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы.

 

UPD. Добавлены обстоятельства ДТП.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:25 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоаварияпострадал ребенок
Место
тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура обязала администрацию Тулы рекультивировать землю с мазутом в Комарках
Прокуратура обязала администрацию Тулы рекультивировать землю с мазутом в Комарках
В Новомосковске пропала мать с двумя детьми
В Новомосковске пропала мать с двумя детьми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.