В Туле подросток украл у спортсменки наручные часы и телефон
Девушка оставила без присмотра рюкзак, занимаясь на уличной площадке.
Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в совершении кражи. Накануне вечером, находясь на городской спортплощадке, молодой человек заметил на лежащий без присмотра рюкзак. Его владелица занималась спортом поблизости, но за своим имуществом не следила.
Этим и воспользовался похититель – он вытащил из рюкзака мобильный телефон и наручные часы, после чего скрылся. Жертва кражи обратилась в полицию.
В пресс-службе областного УМВД рассказали, что правоохранителям удалось быстро выяснить личность и местонахождение вора– им оказался 17-летний местный житель. Похищенные вещи обнаружены и изъяты.
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