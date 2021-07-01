В Туле подросток украл у спортсменки наручные часы и телефон

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в совершении кражи. Накануне вечером, находясь на городской спортплощадке, молодой человек заметил на лежащий без присмотра рюкзак. Его владелица занималась спортом поблизости, но за своим имуществом не следила.

Этим и воспользовался похититель – он вытащил из рюкзака мобильный телефон и наручные часы, после чего скрылся. Жертва кражи обратилась в полицию.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что правоохранителям удалось быстро выяснить личность и местонахождение вора– им оказался 17-летний местный житель. Похищенные вещи обнаружены и изъяты.