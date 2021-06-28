Туляки могут получить медотвод от вакцинации только на основании решения медкомиссии

Об этом сегодня сообщил Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.

В регионе начались проверки для недопущения и пресечения факторов выдачи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании правительства Тульской области.

Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области:

– В минздрав поступает информация о возможных нарушениях при проведении вакцинации. При ведомстве создана группа для проверки информации о вакцинации и подготовке предложений по выявленным злоупотреблениям и нарушениям. Есть случаи внесения некорректных данных.

Учитывая, что в отдельных случаях действия могут иметь признаки подделки сертификатов, такие факты мы отрабатываем совместно с правоохранительными органами.

Также имеется информация о возможных коррупционных действиях при выдаче медотводов. Принято решение, что медотвод будет выдаваться только на основании решения медицинской комиссии.

Напомним, главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова объяснила, почему вакцина безопасна и не стоит ее бояться, а также уточнила противопоказания к прививке.