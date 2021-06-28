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Туляки могут получить медотвод от вакцинации только на основании решения медкомиссии

Туляки могут получить медотвод от вакцинации только на основании решения медкомиссии

Об этом сегодня сообщил Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.

В регионе начались проверки для недопущения и пресечения факторов выдачи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании правительства Тульской области.
 

Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области:

– В минздрав поступает информация о возможных нарушениях при проведении вакцинации. При ведомстве создана группа для проверки информации о вакцинации и подготовке предложений по выявленным злоупотреблениям и нарушениям. Есть случаи внесения некорректных данных.

Учитывая, что в отдельных случаях действия могут иметь признаки подделки сертификатов, такие факты мы отрабатываем совместно с правоохранительными органами.

Также имеется информация о возможных коррупционных действиях при выдаче медотводов. Принято решение, что медотвод будет выдаваться только на основании решения медицинской комиссии. 

Напомним, главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова объяснила, почему вакцина безопасна и не стоит ее бояться, а также уточнила противопоказания к прививке

 
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:10 −39
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ТулаТульская область
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