Фестиваль «Тульские крылья» перенесли на август

ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья — 2021» перенесли на август. Как сообщают организаторы мероприятия, это связано с неблагополучной эпидобстановкой в регионе.

– Принято решение о переносе мероприятия ориентировочно на 21-22 августа 2021 года. Мы идем на этот шаг сознательно, ваше здоровье превыше всего, – написали организаторы на своей странице «ВКонтакте».