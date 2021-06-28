Фестиваль «Тульские крылья» перенесли на август
Он должен был состояться 26-27 июня.
ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья — 2021» перенесли на август. Как сообщают организаторы мероприятия, это связано с неблагополучной эпидобстановкой в регионе.
– Принято решение о переносе мероприятия ориентировочно на 21-22 августа 2021 года. Мы идем на этот шаг сознательно, ваше здоровье превыше всего, – написали организаторы на своей странице «ВКонтакте».
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