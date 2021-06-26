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В Белеве в лесу потерялся пенсионер: поисковикам срочно требуется помощь волонтеров

В Белеве в лесу потерялся пенсионер: поисковикам срочно требуется помощь волонтеров

Мужчина проработал всю жизнь хирургом, спасал чужие жизни, а теперь ему самому необходима помощь.

80-летний житель Белева Лев Белоусов ушел в лес 24 июня и не вернулся. 

Поиски ведет в том числе поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Требуется помощь пеших групп, водителей на внедорожниках, малая авиация, всадники и мотоциклисты на кроссовых мотоциклах!», – час назад в группе поисковиков. 

Если вы владеете какой-либо информацией или хотите принять участие в поисках, можно обратиться к инфоргу Химия (Ольга) 8-953-427-55-33

Место сбора: г. Белев
Координаты: 53.838892, 36.120556
Дата и время сбора: 26.06.2021 с 14:00
Форма одежды: лес


Приметы: ростом 175 см, нормального телосложения, сероглазый, с седыми короткими волосами. Был одет в камуфляжный костюм и панаму. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:21 +2
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Тульская областьБелев
Прочее
поисковый отряд Лиза Алерт
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