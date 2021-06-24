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«Дикая Мята» — прорвемся!

«Дикая Мята» — прорвемся!

Артисты за 1 рубль, донаты и помощь правительства Тульской области: организаторы фестиваля благодарят всех, кто им помогает.

The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-Кис», «Папин Олимпос», Wildways, Нуки, «Операция Пластилин», Владимир Фонарёв (Фонарь), Радар, Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя» заявили о своей поддержке отмененного фестиваля «Дикая Мята» и предложили выступить за гонорар 1 рубль!

Организаторы в соцсетях фестиваля благодарят музыкантов — людей с большим сердцем и широкой душой — и очень рады, что «Дикая Мята» стала точкой приложения добрых дел и местом встречи невероятно светлых людей!


The Hatters

Помимо музыкантов, фестиваль поддержали крупнейшие российские СМИ, бизнес-партнеры «Дикой Мяты», а также правительство Тульской области, которое приняло на себя существенную часть понесенных фестивалем убытков.

«Дикая Мята» — музыкальный фестиваль, который отменили в полночь 18 июня, за семь часов до старта работы, когда были построены пять сцен, ярмарки, кинотеатр, лекторий, спортивные площадки. Поле было полностью готово к трехдневному опен-эйру, из-за чего отмена произошла на пике трат, и организаторы понесли убытки в размере 96 миллионов рублей.

Поддержать «Дикую Мяту» может каждый, донаты на официальном сайте: https://mintmusic.ru

Сюжет: Дикая мята - 2021
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