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В Тульской области за 6 дней утонули 10 человек
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за 6 дней утонули 10 человек

Все погибшие – мужчины.

В Тульской области за время аномально жаркой погоды увеличилось число утонувших. Как стало известно Myslo, за период с 19 по 24 июня в регионе утонули 10 мужчин. Самому младшему из них было 18 лет, самому старшему — 55.

Так, 20 июня водолазы достали из воды четыре трупа — в поселке Санталовский Ясногорского района, в Веневском, Кимовском районах и Донском.

21 июня в деревне Демидовка утонул мужчина, 23 июня еще один труп достали из реки Оки в Алексине.

24 июня таким же образом погибли четверо — в Узловой, поселке Мордвес Веневского района, Колюпаново Алексинского района и в Туле — мужчина утонул в Упе.

По всем фактам правоохранители проводят проверки.

 

Следственный комитет напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основными причинами гибели на воде являются несоблюдение правил безопасности, неумение плавать, купание в неустановленных и необорудованных местах, купание в состоянии опьянения.

Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Также во избежание трагических случаев не допускайте бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов. Не забывайте: безопасность детей — забота взрослых.

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