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Сергей Шойгу стал Почетным гражданином Тульской области

Сергей Шойгу стал Почетным гражданином Тульской области

Соответствующее звание ему присвоил губернатор Алексей Дюмин.

Сегодня прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин Тульской области».

На заседании комиссии рассмотрены предложения жителей региона, родителей воспитанников Тульского суворовского военного училища, ветеранских и воинских общественных организаций о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Тульской области» Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу.

Эта высшая региональная награда — знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона.

Губернатор поддержал предложение комиссии и подписал соответствующий указ.

 

Ежегодно в Тульской области звание «Почетный гражданин Тульской области» присваивается губернатором не более чем трем гражданам Российской Федерации.

За предыдущие годы Почетного звания были удостоены: Макаровец Н. А., Шипунов А. Г., Грамолина Н. Н., Веденин В. П., Легасов В. А., Романовский Ф. Г. и другие выдающиеся люди, имеющие значительные заслуги перед Российской Федерацией и Тульской областью.

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