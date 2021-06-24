Сергей Шойгу стал Почетным гражданином Тульской области

Сегодня прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин Тульской области».

На заседании комиссии рассмотрены предложения жителей региона, родителей воспитанников Тульского суворовского военного училища, ветеранских и воинских общественных организаций о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Тульской области» Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу.

Эта высшая региональная награда — знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона.

Губернатор поддержал предложение комиссии и подписал соответствующий указ.

Ежегодно в Тульской области звание «Почетный гражданин Тульской области» присваивается губернатором не более чем трем гражданам Российской Федерации.