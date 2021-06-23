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Вакцинация от коронавируса: 10 ответов на популярные вопросы

Вакцинация от коронавируса: 10 ответов на популярные вопросы

Тульский минздрав ответил на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от коронавируса.

Новость об обязательной вакцинации отдельных групп населения Тульской области вызвала массу вопросов. Myslo вместе с министерством здравоохранения Тульской области постарается максимально подробно ответить на них и стереть темные пятна с информации о вакцинации. 

Сейчас публикуем уже заранее подготовленную ведомством информацию.

Если же у вас есть более конкретные вопросы, оставляйте их в комментариях. Myslo направит их в минздрав, а ответы опубликует в следующих статьях.

Я не болел, но у меня есть антитела. Нужно ли прививаться и почему?

– Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Если у вас есть антитела – значит, вы перенесли коронавирус бессимптомно. У переболевших ковидом уровень антител быстро снижается, и возникает опасность повторного заражения. Единственный надежный способ защиты от ковида – вакцинация.

Нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой?

– Не нужно. Таких рекомендаций нет в инструкциях производителей вакцин. Даже если вы переболели, количество антител уменьшается. Возникает опасность повторного заражения. Самый эффективный способ защиты от ковида – вакцинация.

Я болел, и у меня есть антитела, нужно ли прививаться и почему?

– Да, прививаться нужно. Вирус мутирует, появляются новые штаммы, которые быстрее распространяются и чаще вызывают тяжелые осложнения даже у переболевших ранее людей. Только вакцинация защищает от тяжелого течения болезни при повторном заражении.

Если в организации уже привито более 60% работников, нужно ли прививаться остальным?

– Да, вакцинироваться необходимо максимальному числу сотрудников. 60% – это минимальный уровень вакцинированных, при котором возникает популяционный иммунитет. Каждому жителю региона необходимо защитить себя и близких от заболевания коронавирусом. Остановить распространение инфекции позволит вакцинация большинства жителей области.

Боюсь прививаться, сомневаюсь в безопасности вакцины.

– Вакцины прошли все необходимые испытания безопасности и эффективности, в том числе на нескольких видах животных (грызуны и приматы). Зарегистрированы в установленном российским законодательством порядке. Все три вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращают тяжелые осложнения и летальный исход от заболевания.

Какие возможны последствия для организма после вакцины?

– Вакцинация позволяет практически полностью обезопасить себя от заболевания коронавирусом, а в случае заражения снизить риск тяжелых осложнений и летального исхода. Вакцинация никак не повлияет на привычный образ жизни. После прививки возможно временное недомогание, что не сравнимо с тяжелыми последствиями при заражении коронавирусом.

Законна ли обязательная вакцинация? Кто принимает такое решение в отношении жителей?

– В каждом регионе решение о введении обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач в зависимости от сложившейся эпидемиологической обстановки. Причина для строгих мер — резкий рост случаев заболевания коронавирусом и числа госпитализаций. Обязательная вакцинация приостановит стремительное распространение инфекции и даст врачам возможность уделять необходимое время и внимание каждому больному. В случае быстрого роста числа госпитализаций врачи не смогут оказать качественную помощь пациентам. Помните, на их месте могут быть ваши родственники или друзья.

Вакцинация по-прежнему является добровольной, однако для отдельных категорий (групп) граждан, предусмотренных Постановлением, в случае отказа от вакцинации могут наступить последствия, предусмотренные трудовым законодательством?

– Да, вакцинация для отдельных категорий граждан (работники образования, здравоохранения, торговли, питания, МФЦ, системообразующих предприятий региона и др.) сегодня стала обязательной. Причина таких крайних мер – резкий рост числа заболевших ковидом в Тульской области, особенно среди молодежи. Единственный способ остановить распространение инфекции – массовая вакцинация и создание коллективного иммунитета. Сделать прививку очень просто: можно записаться на вакцинацию на госуслугах, в своей поликлинике либо прийти без записи в торговый центр «Гостиный двор» в Туле, отделение МФЦ в Туле на ул. Октябрьской, 47 и в Новомосковске на ул. Московской, 7. Мобильные бригады также выезжают на предприятия, в дачные кооперативы, на рынки.

Есть ли утвержденный перечь противопоказаний?

Да, есть:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины,

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе,

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии),

- беременность и период грудного вскармливания,

- возраст до 18 лет.

Утверждена ли форма медотвода от вакцинации?

– Утвержденной формы медотвода не существует.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 −14
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