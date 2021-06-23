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«Накажи автохама»: про черный «бумер», который провоцировал ДТП

«Накажи автохама»: про черный «бумер», который провоцировал ДТП

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк Дмитрий Ш. поделился с нами кадрами, снятыми на видеорегистратор его авто. Все произошло вечером 18 июня на повороте с ул. Октябрьской на Демидовскую плотину в Туле. 
 
«Столкнулся с хамством водителя BMW X3 г.н. Т094НР 71 RUS. Водитель нарушил ПДД, а после этого начал «пугать» резкими рывками в сторону моего автомобиля. Сразу парирую любителей написать комменты, что сам типа виноват... К слову, я мог продолжить движение даже прямо в полном соответствии с ПДД»,  – сообщил автор ролика.
 
Также Дмитрий напомнил, что говорят по этой ситуации правила дорожного движения:
 
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
 
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.
 
«Прошу распространить данную историю и ее обоснование, поскольку вижу подобные нарушения постоянно. Складывается впечатление, что для многих водителей города-героя данная информация будет открытием))))! Особо остро это наблюдается на пересечении улиц Советской и Староникитской. Там повсеместно водители, поворачивая не с крайней левой полосы, выталкивают тех, кто в соответствии с правилами поворачивает с трамвайных путей. Водителю автомобиля BMW X3 г.н. Т094НР 71 RUS желаю удачи на дороге, чтобы и в дальнейшем ему, несмотря на хамство и незнание ПДД, удавалось избегать серьезных инцидентов на дороге. Уважайте себя и окружающих водителей и берегите себя!» – заключил Дмитрий Ш.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:07 +6
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