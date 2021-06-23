«Накажи автохама»: про черный «бумер», который провоцировал ДТП

Туляк Дмитрий Ш. поделился с нами кадрами, снятыми на видеорегистратор его авто. Все произошло вечером 18 июня на повороте с ул. Октябрьской на Демидовскую плотину в Туле.

«Столкнулся с хамством водителя BMW X3 г.н. Т094НР 71 RUS. Водитель нарушил ПДД, а после этого начал «пугать» резкими рывками в сторону моего автомобиля. Сразу парирую любителей написать комменты, что сам типа виноват... К слову, я мог продолжить движение даже прямо в полном соответствии с ПДД», – сообщил автор ролика.

Также Дмитрий напомнил, что говорят по этой ситуации правила дорожного движения:

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.

«Прошу распространить данную историю и ее обоснование, поскольку вижу подобные нарушения постоянно. Складывается впечатление, что для многих водителей города-героя данная информация будет открытием))))! Особо остро это наблюдается на пересечении улиц Советской и Староникитской. Там повсеместно водители, поворачивая не с крайней левой полосы, выталкивают тех, кто в соответствии с правилами поворачивает с трамвайных путей. Водителю автомобиля BMW X3 г.н. Т094НР 71 RUS желаю удачи на дороге, чтобы и в дальнейшем ему, несмотря на хамство и незнание ПДД, удавалось избегать серьезных инцидентов на дороге. Уважайте себя и окружающих водителей и берегите себя!» – заключил Дмитрий Ш.