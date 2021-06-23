Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Туле на ул. Белинского при пожаре погиб мужчина
С открытым огнем пожарные боролись почти час.
23 июня в 3.55 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в доме №53-а на ул. Белинского в Туле.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали шесть пожарных расчетов. С открытым огнем удалось справиться в 4.46.
В результате происшествия погиб 45-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается.
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