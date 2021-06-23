В Тульской области появятся кемпинг, кластер промышленного туризма и экотуризма

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках визита в Кимовский район губернатор Алексей Дюмин осмотрел проект благоустройства территории поселка Пронь. Проект презентовал председатель совета директоров ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Михаил Щербаков.

Алексей Дюмин отметил, что это предприятие – яркий пример социально ответственного бизнеса.

– Зимой почистили пруд, углубили его на два метра, сделали парковку. Обустроили захоронение погибших в Великой Отечественной войне и установили памятник «Живым и павшим воинам Красной Армии». На территории, где планируем создать общественные пространства, уже посадили газон. В следующем году обустроим общественный парк и набережную, – сообщил Михаил Щербаков.

На территории поселка Пронь планируют создать кластер промышленного туризма и экотуризма со всей инфраструктурой. Кроме парка здесь будет разбит фруктовый сад и создана публичная зона рыбалки. Также планируется построить кемпинг, гостиничный комплекс, ресторан, оборудовать спортивную и детскую площадки.

В будущем здесь появится ипотечный коттеджный поселок для сотрудников предприятия.

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо продумать концепцию развития территории таким образом, чтобы здесь было чем заняться всем – и мамам с детьми, и семейным парам, и молодежи. Он также поручил министру сельского хозяйства Алексею Степину проработать вопрос включения проекта благоустройства в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и другие федеральные и региональные программы.