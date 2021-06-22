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В июле у Платоновского парка сделают два пешеходных перехода

В июле у Платоновского парка сделают два пешеходных перехода

А всего в этом году в Туле обустроят 22 новых перехода.

Вчера, 21 июня, в Туле состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В ходе совещания были рассмотрены обращения граждан, в том числе и жалобы на отсутствие пешеходных переходов через дорогу от многоэтажных домов к Платоновскому парку.
 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в этом году в городе будет обустроено 22 новых пешеходных перехода, в том числе через дорогу, о которой говорится в обращении. 
 
До 15 июля к Платоновскому парку сделают два пешеходных перехода с искусственной неровностью из асфальтобетона, установят дорожные знаки и светофоры, а также нанесут горизонтальную дорожную разметку.
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