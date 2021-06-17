Фестиваль «Толстой» пройдет в Туле по всем требованиям Роспотребнадзора
Губернатор Алексей Дюмин провел заседание оргкомитета V Международного театрального фестиваля «Толстой».
Фестиваль «Толстой» — яркая визитная карточка летней культурной жизни нашего региона. Креативные спектакли под открытым небом, экскурсии по заповедным уголкам Ясной Поляны, интересные лекции, встречи с деятелями культуры и искусства — эти несколько дней буквально наполняют гостей усадьбы эмоциями и дарят удивительное время в обществе героев романов Льва Толстого.
В этом году фестиваль пройдет с 24 по 27 июня в музее-усадьбе
На заседании директор музея-усадьбы Екатерина Толстая напомнила, что на территории усадьбы будет организовано четыре сцены и фудкорт. Также мероприятия фестиваля пройдут в ДК в деревне Ясная Поляна, в Тульском драматическом театре и на площадке кластера «Октава».
Екатерина Толстая
Фестиваль в этом году стал международным. И хотя из-за пандемии к нам не смогли приехать зарубежные театры, но мы получили особый статус — наш фестиваль проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Это очень высокий и почетный статус. В фестивале примут участие театры из 10 регионов, будет показано более 20 постановок. Будет много очень интересных постановок. Например, два драматурга Ярослава Пулинович и Светлана Баженова специально для нашего фестиваля написали пьесу «Толстой о людях, люди о Толстом». Они жили в Ясной Поляне, встречались с сотрудниками и у них получилась прекрасная пьеса. С одной стороны это дань памяти Льву Николаевичу, а с другой стороны — это рассказ о Ясной Поляне, о музее, о людях, которые здесь живут и работают. Поставил эту работу тульский режиссер Евгений Маленчев, с которым мы сотрудничаем с 2018 года.
Вообще в этом году наш регион будет представлен очень ярко. Будет показан спектакль Тульского академического театра драмы «Грех», постановка «Куколки-скелетцы» молодого режиссера Анны Терешиной, а также Тульский театр кукол покажет спектакль «Филиппок».
Вместе с администрацией Щекинского района мы провели покос травы, обработали все поля от клещей и комаров и повторим это перед самим фестивалем.
Организован фудкорт, парковки для гостей, трансфер в усадьбу. Мы увеличиваем время работы транспорта и его количество на этих маршрутах. В дни фестиваля будет увеличено количество рейсов по маршрутам «Тула — Щекино» и «Тула-Щекино-Советск». Они будут ходить до 0:30, а в день закрытия фестиваля — до 1:00. На время фестиваля движение по дороге к музею станет односторонним.
Усадьба полностью готова к фестивалю!
Для социально незащищенных категорий граждан, а также для тех, кто прошёл вакцинацию против COVID-19, в рамках акции «Без дистанции» предусмотрена квота на билеты. Также закуплены необходимые средства защиты.
Несмотря на то, что мероприятия фестиваля будут проходить на открытом воздухе, все зрители будут в масках в соответствии с противоэпидемическими требованиями.
Программный директор фестиваля Павел Руднев рассказал, что в программе фестиваля — 20 постановок ведущих театров из 10 регионов страны, в том числе 5 премьерных спектаклей и лекции известных специалистов в области культуры.
Павел Руднев
В этом году открытие фестиваля состоится в Туле на сцене театра драмы — будет показан статусный, большой серьезный спектакль театра им. Маяковского «Русский роман» с Евгением Симоновой в главной роли. Закроется фестиваль чеховской «Чайкой» — и это новое в фестивале. Мы приняли решение с этого года и в дальнейшем расширять тему фестиваля, выходить за пределы только толстовской проблематики, а говорить и о современниках Толстого, показывать спектакли по текстам, которые были написаны во время жизни Толстого.
Безопасность на фестивале будут ежедневно обеспечивать сотрудники полиции, Управления Росгвардии по Тульской области и частного охранного предприятия. На площадке будут дежурить бригады скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф и Щекинской районной больницы.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:
Алексей Дюмин
В этом году фестиваль «Толстой» пройдет в 5-й раз. Он стал брендом Тульской области, у него есть своя аудитория. Фестиваль значимый, важный, нужный. Он должен пройти на высоком организационном уровне и при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Наша задача — защитить здоровье людей, поэтому безопасность превыше всего.