Фестиваль «Толстой» пройдет в Туле по всем требованиям Роспотребнадзора

Фестиваль «Толстой» — яркая визитная карточка летней культурной жизни нашего региона. Креативные спектакли под открытым небом, экскурсии по заповедным уголкам Ясной Поляны, интересные лекции, встречи с деятелями культуры и искусства — эти несколько дней буквально наполняют гостей усадьбы эмоциями и дарят удивительное время в обществе героев романов Льва Толстого.

В этом году фестиваль пройдет с 24 по 27 июня в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Забегая вперед, скажем — погода в эти дни обещает быть жаркой, а вероятность осадков минимальна.

На заседании директор музея-усадьбы Екатерина Толстая напомнила, что на территории усадьбы будет организовано четыре сцены и фудкорт. Также мероприятия фестиваля пройдут в ДК в деревне Ясная Поляна, в Тульском драматическом театре и на площадке кластера «Октава».

Екатерина Толстая Фестиваль в этом году стал международным. И хотя из-за пандемии к нам не смогли приехать зарубежные театры, но мы получили особый статус — наш фестиваль проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Это очень высокий и почетный статус. В фестивале примут участие театры из 10 регионов, будет показано более 20 постановок. Будет много очень интересных постановок. Например, два драматурга Ярослава Пулинович и Светлана Баженова специально для нашего фестиваля написали пьесу «Толстой о людях, люди о Толстом». Они жили в Ясной Поляне, встречались с сотрудниками и у них получилась прекрасная пьеса. С одной стороны это дань памяти Льву Николаевичу, а с другой стороны — это рассказ о Ясной Поляне, о музее, о людях, которые здесь живут и работают. Поставил эту работу тульский режиссер Евгений Маленчев, с которым мы сотрудничаем с 2018 года. Вообще в этом году наш регион будет представлен очень ярко. Будет показан спектакль Тульского академического театра драмы «Грех», постановка «Куколки-скелетцы» молодого режиссера Анны Терешиной, а также Тульский театр кукол покажет спектакль «Филиппок». Вместе с администрацией Щекинского района мы провели покос травы, обработали все поля от клещей и комаров и повторим это перед самим фестивалем. Организован фудкорт, парковки для гостей, трансфер в усадьбу. Мы увеличиваем время работы транспорта и его количество на этих маршрутах. В дни фестиваля будет увеличено количество рейсов по маршрутам «Тула — Щекино» и «Тула-Щекино-Советск». Они будут ходить до 0:30, а в день закрытия фестиваля — до 1:00. На время фестиваля движение по дороге к музею станет односторонним. Усадьба полностью готова к фестивалю!

Для социально незащищенных категорий граждан, а также для тех, кто прошёл вакцинацию против COVID-19, в рамках акции «Без дистанции» предусмотрена квота на билеты. Также закуплены необходимые средства защиты.

Несмотря на то, что мероприятия фестиваля будут проходить на открытом воздухе, все зрители будут в масках в соответствии с противоэпидемическими требованиями.

Программный директор фестиваля Павел Руднев рассказал, что в программе фестиваля — 20 постановок ведущих театров из 10 регионов страны, в том числе 5 премьерных спектаклей и лекции известных специалистов в области культуры.

Павел Руднев В этом году открытие фестиваля состоится в Туле на сцене театра драмы — будет показан статусный, большой серьезный спектакль театра им. Маяковского «Русский роман» с Евгением Симоновой в главной роли. Закроется фестиваль чеховской «Чайкой» — и это новое в фестивале. Мы приняли решение с этого года и в дальнейшем расширять тему фестиваля, выходить за пределы только толстовской проблематики, а говорить и о современниках Толстого, показывать спектакли по текстам, которые были написаны во время жизни Толстого.

Безопасность на фестивале будут ежедневно обеспечивать сотрудники полиции, Управления Росгвардии по Тульской области и частного охранного предприятия. На площадке будут дежурить бригады скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф и Щекинской районной больницы.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: