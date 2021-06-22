Туляки увидят «клубничное» суперлуние

Суперлуние – это особое полнолуние, когда Луна расположена максимально близко к Земле и поэтому выглядит больше обычного.

Кроме этого ночное светило в это время расположено в противоположном от Солнца направлении, поэтому на него попадает больше всего солнечного света, от чего Луна приобретает красивый розовый оттенок.

Ближайшая Суперлуна начнет всходить 24 июня в 21:21 по московскому времени и в 21:39 достигнет своего пика. В этот период ее называют клубничной, но не только из-за цвета, а еще потому что сейчас разгар ягодного сезона.

Процент освещенности Луны составит 100%. Зайдет она в 04:01. Ожидается, что ночь на 25 июня будет ясной, поэтому полнолуние можно будет наблюдать беспрепятственно.

Нужно отметить, что это уже третье и последнее Суперлуние в 2021 году, к тому же оно будет не таким эффектным, как предыдущие два 27 апреля и 26 мая.