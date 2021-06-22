Руководители Тулы почтили память воинов, погибших в годы войны

Во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев в полдень посетили мемориальный комплекс в поселке Менделеевский и возложили цветы к монументу «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

После возложения ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени руководители Тулы присоединились к общероссийской акции и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Именно в это время 80 лет назад по радио прозвучало обращение, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на СССР.

– 22 июня – самая трагическая дата в нашей истории. Война пришла в каждый дом, в каждую семью. Для каждого из нас этот день важен. Это наша история. Во многих странах сегодня пытаются ее переписать. Наша обязанность – отстаивать правду. Потому что историю нельзя обмануть. Ее уроки нужно усваивать. Особенно когда они даются такой огромной ценой, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

– В этот день мы вместе со всей страной склоняем голову в память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Наша задача – помнить о том подвиге, который совершил народ, для того чтобы сохранить возможность жить и трудиться под мирным небом, – отметил Дмитрий Миляев.