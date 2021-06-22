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Где в Туле не будет света 23 июня

Где в Туле не будет света 23 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 2,
  • ул. Советская, 12, 14, 16, 22,
  • ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.), 8 к. 2, 10-а, 12, 12-а, 18-а,
  • пр-т Ленина, 133-а, 133-б, 133-в,
  • ул. Арсенальная, 18, 20,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-20,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а,
  • ул. С. Ковалевской, 4-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 19-а, 2-а,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 60-76 (чётн.), 62-а,
  • ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й и 4-й Горельские проезды
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6,7,
  • Ул. Глухие Поляны, 18-б,
  • ул. Ушинского, 28-в, 14-38 (чётн.), 40, 50,
  • Новомосковское шоссе, 28,
  • ул. Белкина, 4, 6, 8, 6-а, 4-а,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 1-а, 3,
  • ул. Вересаева, 2, 3, 4, 6,
  • Красноармейский пр-т, 29, 27,
  • п. Скуратово: ул. Киреевская,
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58, 58-а-г (чётн.),
  • ул. Пушкина, 1-8, 25-47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57, 57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • п. Михалково: ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 53-69 (нечётн.).
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