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Пропавшая в Липках пенсионерка погибла

Пропавшая в Липках пенсионерка погибла

Об этом сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Три дня назад поисковики сообщили, что в Киреевском районе ушла из дома 79-летняя Валентина Бухарова. Отмечалось, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

В понедельник, 21 июня, в 22.05 представители отряда сообщили, что поиск женщины прекращён. Она найдена погибшей. Обстоятельства случившегося не уточняются, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

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вчера, в 22:34 0
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Место
Тульская областьЛипки
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