Пропавшая в Липках пенсионерка погибла

Три дня назад поисковики сообщили, что в Киреевском районе ушла из дома 79-летняя Валентина Бухарова. Отмечалось, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

В понедельник, 21 июня, в 22.05 представители отряда сообщили, что поиск женщины прекращён. Она найдена погибшей. Обстоятельства случившегося не уточняются, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера.