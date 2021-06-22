Пропавшая в Липках пенсионерка погибла
Об этом сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Три дня назад поисковики сообщили, что в Киреевском районе ушла из дома 79-летняя Валентина Бухарова. Отмечалось, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
В понедельник, 21 июня, в 22.05 представители отряда сообщили, что поиск женщины прекращён. Она найдена погибшей. Обстоятельства случившегося не уточняются, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
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