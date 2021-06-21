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Врач расскажет тулякам, как уберечь подростков от наркотиков

Врач расскажет тулякам, как уберечь подростков от наркотиков

Очередной прямой эфир «ВКонтакте» состоится в среду, 23 июня.

В официальной группе минздрава Тульской области состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Он пройдёт в среду, 23 июня, в 12.00 и будет посвящен профилактике наркозависимости среди подростков.

На вопросы жителей будет отвечать заместитель главврача областного наркодиспансера по детству Юлия Перминова. Вопросы можно задать здесь или в комментариях во время прямой трансляции.

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