Врач расскажет тулякам, как уберечь подростков от наркотиков

В официальной группе минздрава Тульской области состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Он пройдёт в среду, 23 июня, в 12.00 и будет посвящен профилактике наркозависимости среди подростков.

На вопросы жителей будет отвечать заместитель главврача областного наркодиспансера по детству Юлия Перминова. Вопросы можно задать здесь или в комментариях во время прямой трансляции.