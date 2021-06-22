новости
новости
Регистрация
Владислав Галкин будет работать в щекинской администрации

Владислав Галкин будет работать в щекинской администрации

Бывший замглавы администрации Тулы будет отвечать за ЖКХ и развитию инженерной инфраструктуры.

Экс-заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин будет работать в администрации Щекинского района. Чиновник займет пост заместителя главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, Владислав Галкин занимал пост первого зама главы администрации Тулы с 2015 года, в сентябре 2019 года его место временно занял Дмитрий Миляев, но уже в ноябре Галкин вернулся на место. Пост замглавы тульской администрации Галкин покинул 4 августа прошлого года. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:40 −6
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаполитикачиновникиназначенияГалкинЩекинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Обидимо из-за аварии отключили воду
В Обидимо из-за аварии отключили воду
Врач расскажет тулякам, как уберечь подростков от наркотиков
Врач расскажет тулякам, как уберечь подростков от наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.