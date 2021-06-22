Владислав Галкин будет работать в щекинской администрации

Бывший замглавы администрации Тулы будет отвечать за ЖКХ и развитию инженерной инфраструктуры.

Экс-заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин будет работать в администрации Щекинского района. Чиновник займет пост заместителя главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, Владислав Галкин занимал пост первого зама главы администрации Тулы с 2015 года, в сентябре 2019 года его место временно занял Дмитрий Миляев, но уже в ноябре Галкин вернулся на место. Пост замглавы тульской администрации Галкин покинул 4 августа прошлого года.