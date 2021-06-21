Гравер и художник Иван Щербино представил картины, которые создал в период пандемии

Выставка посвящена 80-летию обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой. Представлены полотна и чеканки по металлу. Чеканки выполнены по мотивам произведений русских художников — это портреты людей периода Великой Отечественной Войны. А каждое полотно — это изображение памятника защитникам города-героя или памятного места Тулы.

— Идея создания серии картин пришла во время пандемии в прошлом году, когда было запрещено выходить из дома, и мы очень скучали по прекрасным видам нашего родного города. Тогда я решил изобразить один из городских памятников героям Великой Отечественной Войны, и меня так увлек процесс, что за год я создал почти тридцать полотен, каждое из которых посвящено одному из знаковых скорбных мемориальных комплексов, — делится воспоминаниями автор.

«Ружье для первого секретаря»

Иван Васильевич Щербино с детства увлекался живописью. С 1958 работал гравером на Тульском оружейном заводе. Он тщательно изучал традиции мастеров, коллекции ружей завода, Тульского музея оружия и Государственной оружейной палаты в Московском Кремле. Постоянно повышал свой профессиональный уровень. И в 1962 году создал свое первое полностью самостоятельное ружье. Работа получила высокую оценку и было подарено Никите Сергеевичу Хрущеву. Теперь же руками мастера выполнены сотни уникальных художественных ружей.

— Он виртуоз своего дела! — говорит жена мастера Лия Шарипова, c которой Иван Васильевич бок о бок почти 60 лет. — Он создает неповторимые композиции самыми изящными и разнообразными способами художественной отделки дерева и металла. Его уникальные работы — ружья с неповторимыми гравировками — выставлялись на международных выставках во многих странах и украшают самые разные музеи во всем мире.

Параллельно с этим Иван Васильевич продолжает писать пейзажи. Его произведения приобретены многими картинными галереями России.

«Рука тверда, как оружейный ствол, размеренный мазок стреляет наповал», — такие строчки написал в книге отзывов один из посетителей новой выставки. «Тульский кремль», Церковь «Благовещения», «Памятник танкистам», «Памятник комиссару Тульского рабочего полка Агееву Г. А.» и другие работы представленные автором, реалистично и максимально полно отражают действительность.

Надежда Школкина, уполномоченный губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами, которая также посетила выставку, отметила:

— Работы Ивана Васильевича Щербино просто поражают натуралистичностью и точностью деталей, иногда кажется, что перед тобой не полотно, а фотография, а порой как-будто переносишься в то место, с которого написана картина — настолько ощущаются все запахи и звуки. Выставка приурочена к скорбной годовщине, которую мы отмечаем завтра. 80 лет назад началась трагическая страница в истории нашей Родины. Война вошла в каждый дом и разрушила судьбы целых поколений. Сегодня очень важно помнить, что любая война- это не радость победы, а в первую очередь великое горе, которое никогда не должно повториться. А наш долг сделать так, чтобы никто из героев этой страшной войны не был забыт и, когда эта мысль несет отражение в искусстве, это очень знаково.