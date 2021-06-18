Налоговики рекомендуют тулякам воздержаться от посещения операционных залов

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Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости коронавирусом.

Сотрудники УФНС России по Тульской области просят налогоплательщиков по возможности отложить посещение операционных залов и пользоваться бесконтактными способами взаимодействия с налоговыми органами.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» – узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью « Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».

Корреспонденцию и отчетность налогоплательщики могут оставить в специальном боксе на входе в операционный зал, указав номер телефона для оперативной связи. Все письма будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке.