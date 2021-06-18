новости
новости
Регистрация
Налоговики рекомендуют тулякам воздержаться от посещения операционных залов
Фото из архива MySlo

Налоговики рекомендуют тулякам воздержаться от посещения операционных залов

Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости коронавирусом.

Сотрудники УФНС России по Тульской области просят налогоплательщиков по возможности отложить посещение операционных залов и пользоваться бесконтактными способами взаимодействия с налоговыми органами.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» – узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью « Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».

Корреспонденцию и отчетность налогоплательщики могут оставить в специальном боксе на входе в операционный зал, указав номер телефона для оперативной связи. Все письма будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке.

Кроме того, в ведомстве работает Единый Контакт-Центр: 8(800)222-22-22 (звонок бесплатный).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:18 0
Другие статьи по темам
Событие
УФНС России по Тульской областиналоговая службаантикоронавирусные ограничения
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут сухими и жаркими
Выходные в Тульской области будут сухими и жаркими
Обязательная вакцинация в Тульской области: кто и когда должен привиться
Обязательная вакцинация в Тульской области: кто и когда должен привиться
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.