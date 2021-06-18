Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы покидает пост?
Об этом Myslo сообщил информированный источник.
Как стало известно Myslo, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Алексей Сорокин объявил об уходе с поста.
В администрации города пока эту информацию официально не подтверждают.
Отметим, что Сорокин занимал указанную должность с октября 2018 года. До назначения он занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».
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