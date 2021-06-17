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В детское отделение Алексинской районной больницы передали «Коробку Храбрости»

В детское отделение Алексинской районной больницы передали «Коробку Храбрости»

Вместе с сотрудниками Тульского отделения Сбербанка в проекте приняли участие партнеры – АО «Алексинский опытный механический завод».

Собранные средства и игрушки были переданы в детское отделение ГУЗ «Алексинская районная больница №1».

Сотрудники Тульского отделения всегда активно участвуют в благотворительных проектах, помогают подшефным учреждениям – проводят мастер-классы, игротеки, организуют сбор и передачу вещей, канцтоваров, одежды и т.д.

Виктор Науменко, заместитель Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк:

– Для сотрудников Тульского отделения акция «Коробка Храбрости» стала уже традиционной: в минувшем году в рамках акции игрушки были переданы в Тульскую детскую областную больницу и центр детской психоневрологии. Игрушки помогают маленьким пациентам преодолеть страх и боль, связанные с медицинскими процедурами. Участвовать в этом проекте могут все жители и предприятия региона.

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.


 
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Тула
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акция Коробка Храбрости
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