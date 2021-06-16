Жители д. Бобровка: «Из-за отсутствия дороги к нам не могут проехать ни врачи, ни пожарные»

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Единственный подъезд к домам напоминает поле после бомбёжки, а в ненастную погоду превращается в грязное месиво.

В нашу рубрику «Самые убитые дороги Тулы» прислали письмо жители д. Бобровка Веневского района. Каждый раз им приходится оставлять свои автомобили на окраине населённого пункта и пробираться к домам через непролазную грязь.

«Грунтовая дорога уже больше 20 лет никем не обслуживалась, не приводилась в порядок, – сетуют дачники. – А после сильных дождей её полностью размывает – по ней невозможно не то, что ехать, даже идти!»

Неоднократные обращения в администрацию Веневского района результатов не дают – конкретные сроки ремонта местные чиновники назвать затрудняются.

«Мы понимаем, что асфальт для нас – несбыточная мечта, но хотя бы щебенкой это месиво отсыпать можно? Из-за отсутствия нормальной дороги к нам не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные машины. А другого подъезда к деревне просто нет – вокруг поля, леса и болота».