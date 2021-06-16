В Плавском районе грузовик сбил ребенка

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Днем 16 июня, на пятом километре автодороги «Плавск — Мещерино — Диктатура» Плавского района Тульской области, мужчина 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Dong Feng, сбил ребёнка.

По предварительной информации, примерно в 15.25 девочка и ее родственница вышли из пассажирской маршрутки и начали обходить ее сзади. Один автомобиль успел объехать выбежавшего на пешеходный переход ребенка, а водитель ехавшего по второй полосе грузовика не смог избежать наезда.

Пострадавшая получила серьезные травмы. По нашим данным, она находится в тяжёлом состоянии, медики ввели её в искусственную кому. На вертолете санавиации девочку перевезут в Тулу для дальнейшего лечения.