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Водителя тульской маршрутки 12/15 поймали с признаками опьянения
Фото УГИБДД по Тульской области.

Водителя тульской маршрутки 12/15 поймали с признаками опьянения

В салоне микроавтобуса упала пассажирка. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

14 июня в 21.45 в Туле на улице Пролетарской напротив дома 53-а в маршрутке 12/15 Fiat Ducato во время движения упала пассажирка — 62-летняя женщина. На место вызвали сотрудников ГИБДД.
 
В результате ДТП женщина получила травмы, после оказания медицинской помощи была отпущена.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель маршрутки находился с признаками опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, мужчина не имел при себе необходимой путевой документации для осуществления пассажирских перевозок.
 
На водителя составили соответствующие протоколы. Транспортное средство передали лицу, вписанному в полис ОСАГО. 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +12
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