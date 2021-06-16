Водителя тульской маршрутки 12/15 поймали с признаками опьянения

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 июня в 21.45 в Туле на улице Пролетарской напротив дома 53-а в маршрутке 12/15 Fiat Ducato во время движения упала пассажирка — 62-летняя женщина. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

В результате ДТП женщина получила травмы, после оказания медицинской помощи была отпущена.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель маршрутки находился с признаками опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, мужчина не имел при себе необходимой путевой документации для осуществления пассажирских перевозок.

На водителя составили соответствующие протоколы. Транспортное средство передали лицу, вписанному в полис ОСАГО.