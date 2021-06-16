Жестокое убийство пенсионерки в Богородицке: стали известны результаты экспертизы

Фото СУ СК по Тульской области

Утром 13 июня в Богородицке в одном из частных домов было обнаружено тело 93-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Преступление удалось раскрыть «по горячим следам». Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний житель Липецкой области, в последнее время проживающий в Новомосковске. Год назад он освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

Известно, что 13 июня после распития спиртного со своей знакомой злоумышленник уснул на улице у дома престарелой женщины. Проснувшись, решил проникнуть в дом, чтобы переночевать. Но проживавшая в доме женщина стала кричать, пытаясь выгнать из дома постороннего. Тогда мужчина накинул ей на шею платок и задушил.

Ранее Myslo со ссылкой на собственный источник сообщал, что преступник надругался над пенсионеркой. Такие подозрения возникли у присутствовавших при осмотре места происшествия. Однако позже родственники получили результаты судмедэкспертизы.

– В документе сообщается, что у бабушки травма шейного отдела и контузия. То есть экспертиза подтвердила, что преступник ее душил. Никаких других повреждений не было обнаружено. Поэтому информация о том, что преступник изнасиловал ее, не имеет оснований, – сообщила сегодня редакции родственница погибшей.

15 июня следователем СУ СКР по Тульской области злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства. Задержанный признал вину в полном объеме. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.