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Прокурор области Александр Грицаенко проведет прием жителей Киреевского района

Прокурор области Александр Грицаенко проведет прием жителей Киреевского района

Желающим прийти на прием к руководителю ведомства необходимо прийти в Киреевскую межрайонную прокуратуру.

Прокурор области Александр Грицаенко в рамках работы мобильной приемной прокуратуры Тульской области 17 июня 2021 года с 14:00 до 16:00 проведет прием граждан, проживающих на территории Киреевского района.
 
Желающим обратиться на прием к руководителю прокуратуры области необходимо прийти в Киреевскую межрайонную прокуратуру в обозначенное время по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Молодежная, д. 1а, соблюдая меры санитарной безопасности.
 
О своем визите необходимо заранее сообщить по телефонам: 8 (48754) 6-27-33, 36-31-58. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:15 0
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Люди
Александр Грицаенко
Место
Тульская областьКиреевский район
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