«Арсенал» объявил соперников по матчам на сборах в Австрии
Команда Парфенова проведет пять игр.
До 24 июня футболисты тульского «Арсенала» будут тренироваться на базе в Мясново. Затем оружейники отправятся на сбор в Австрию, который пройдет с 27 июня по 16 июля.
1 июля команда Дмитрия Парфенова сыграет с сербским клубом «Чукарички», 6 июля соперником туляков станет чешская «Спарта», 11-го — «Карабах» из Азербайджана. Заключительный контрольный матч запланирован на 15 июля с «Викторией» (Чехия).
Еще один спарринг должен состояться 14 июля, соперник определяется.
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