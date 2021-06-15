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«Арсенал» объявил соперников по матчам на сборах в Австрии

«Арсенал» объявил соперников по матчам на сборах в Австрии

Команда Парфенова проведет пять игр.

До 24 июня футболисты тульского «Арсенала» будут тренироваться на базе в Мясново. Затем оружейники отправятся на сбор в Австрию, который пройдет с 27 июня по 16 июля.

1 июля команда Дмитрия Парфенова сыграет с сербским клубом «Чукарички», 6 июля соперником туляков станет чешская «Спарта», 11-го — «Карабах» из Азербайджана. Заключительный контрольный матч запланирован на 15 июля с «Викторией» (Чехия).

Еще один спарринг должен состояться 14 июля, соперник определяется.

 

Сюжет: Арсенал
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Фотограф: Алексей Пирязев
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