«Арсенал» объявил соперников по матчам на сборах в Австрии

До 24 июня футболисты тульского «Арсенала» будут тренироваться на базе в Мясново. Затем оружейники отправятся на сбор в Австрию, который пройдет с 27 июня по 16 июля.

1 июля команда Дмитрия Парфенова сыграет с сербским клубом «Чукарички», 6 июля соперником туляков станет чешская «Спарта», 11-го — «Карабах» из Азербайджана. Заключительный контрольный матч запланирован на 15 июля с «Викторией» (Чехия).

Еще один спарринг должен состояться 14 июля, соперник определяется.