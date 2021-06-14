Как правильно выбирать клубнику и черешню: советы Роспотребнадзора

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На что нужно обращать внимание, чтобы первые летние ягоды не стали причиной проблем со здоровьем.

Первые летние месяцы радуют обильным урожаем клубники и черешни. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области рассказывают, как правильно выбирать эти ягоды, чтобы не поставить под угрозу своё здоровье.

Клубника – одна из самых вкусных и ароматных ягод. Она содержит сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Всего пять ягод компенсируют дневную потребность организма человека в витамине С, а калорийность клубники не превышает 36 ккал на 100 граммов. Черешня – самая ранняя из всех плодовых культур. В плодах черешни содержатся сахара и органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества и витамины.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует покупать клубнику и черешню в установленных для торговли местах: в магазинах или на рынке, там, где осуществляется контроль за реализуемой продукцией и товарно-сопроводительной документацией. Качественные и спелые ягоды можно определить по ряду признаков: ягоды сухие, без признаков порчи, без вмятин и повреждений. Поверхность – упругая, блестящая и гладкая, цвет насыщенный и однородный, без постороннего запаха и привкуса.

Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Употребление немытых или недостаточно промытых ягод может привести к возникновению кишечных и паразитарных инфекций. Сезон клубники и черешни недолог, наслаждайтесь вкусными и полезными ягодами, обогащайте организм полезными витаминами и минералами.