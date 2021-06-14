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Где в Туле отключат свет 15 июня

Где в Туле отключат свет 15 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Л. Толстого, 132,
  • ул. Бундурина, 38, 40, 60, 62,
  • ул. С. Перовской, 37, 38-а,
  • ул. Кутузова, 88, 90, 92,
  • ул. 3-я Криволученская, 33,
  • ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.),
  • пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Максимовского, 197, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 215, 220,
  • ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 1, 3,
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),
  • Мясново: ул. Кабакова, 73, 75, 77,
  • ул. Маршала Жукова, 14-г, 14-в,
  • ул. Тихмянова, 13, 15, 36,
  • 12-й пр-д, 24,
  • Парашютный пр-д, 38, 38-а, 38-б,
  • п. Михалково, ул. Косогорская,
  • ул. Воронежская,
  • ул. Российская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Волжская,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Окская,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Донская,
  • ул. Смоленская,
  • ул. Саратовская,
  • 1-й Михалковский пр-д,
  • 2-й Михалковский пр-д,
  • 3-й Михалковский пр-д,
  • 4-й Михалковский пр-д,
  • 5-й Михалковский пр-д,
  • пер. Колхозный.
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