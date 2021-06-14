Где в Туле отключат свет 15 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Л. Толстого, 132,
- ул. Бундурина, 38, 40, 60, 62,
- ул. С. Перовской, 37, 38-а,
- ул. Кутузова, 88, 90, 92,
- ул. 3-я Криволученская, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.),
- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- ул. Максимовского, 197, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 215, 220,
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 1, 3,
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),
- Мясново: ул. Кабакова, 73, 75, 77,
- ул. Маршала Жукова, 14-г, 14-в,
- ул. Тихмянова, 13, 15, 36,
- 12-й пр-д, 24,
- Парашютный пр-д, 38, 38-а, 38-б,
- п. Михалково, ул. Косогорская,
- ул. Воронежская,
- ул. Российская,
- ул. Тверская,
- ул. Михалковская,
- ул. Волжская,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Окская,
- ул. Балтийская,
- ул. Донская,
- ул. Смоленская,
- ул. Саратовская,
- 1-й Михалковский пр-д,
- 2-й Михалковский пр-д,
- 3-й Михалковский пр-д,
- 4-й Михалковский пр-д,
- 5-й Михалковский пр-д,
- пер. Колхозный.
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