Где в Туле отключат свет 15 июня

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Л. Толстого, 132,

ул. Бундурина, 38, 40, 60, 62,

ул. С. Перовской, 37, 38-а,

ул. Кутузова, 88, 90, 92,

ул. 3-я Криволученская, 33,

ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),

ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),

ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.),

пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

ул. Максимовского, 197, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 215, 220,

ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),

ул. 1-я Криволученская, 1, 3,

3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),

Мясново: ул. Кабакова, 73, 75, 77,

ул. Маршала Жукова, 14-г, 14-в,

ул. Тихмянова, 13, 15, 36,

12-й пр-д, 24,

Парашютный пр-д, 38, 38-а, 38-б,

п. Михалково, ул. Косогорская,

ул. Воронежская,

ул. Российская,

ул. Тверская,

ул. Михалковская,

ул. Волжская,

ул. Самарская,

ул. Невская,

ул. Окская,

ул. Балтийская,

ул. Донская,

ул. Смоленская,

ул. Саратовская,

1-й Михалковский пр-д,

2-й Михалковский пр-д,

3-й Михалковский пр-д,

4-й Михалковский пр-д,

5-й Михалковский пр-д,

пер. Колхозный.