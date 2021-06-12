Тулякам расскажут всё о вакцинации от коронавируса

16 июня в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «Вконтакте» состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей на тему «Вакцинация от коронавируса: мифы и правда» ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог Тульской области.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы ВК или в комментариях во время прямой трансляции.

Прямые эфиры минздрава проходят при поддержке Центра управления регионом