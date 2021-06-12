В ближайший час на Тульскую область обрушится ливень
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа на территории региона местами ожидается очень сильный дождь.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При сильных осадках:
- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».
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