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В ближайший час на Тульскую область обрушится ливень

В ближайший час на Тульскую область обрушится ливень

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа на территории региона местами ожидается очень сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При сильных осадках:

  • будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
  • водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;
  • пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

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