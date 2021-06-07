Туляк, построивший дом на дереве, поборется за звание «мастера гостеприимства»

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На конкурс поступило около 30 тысяч заявок со всей страны, а в финал прошли всего 200 человек.

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. За победу будут бороться 200 участников со всей страны. Среди них – туляк Станислав Зыков, автор «Дома на дереве», расположенного рядом с деревней Малая Уваровка. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 тысяч заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, примут участие в финальном этапе.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, пройти стажировку и получить работу в ведущих компаниях отрасли и выиграть грант на реализацию своих проектов.