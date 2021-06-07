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Туляк, построивший дом на дереве, поборется за звание «мастера гостеприимства»
Фото из архива MySlo

Туляк, построивший дом на дереве, поборется за звание «мастера гостеприимства»

На конкурс поступило около 30 тысяч заявок со всей страны, а в финал прошли всего 200 человек.

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. За победу будут бороться 200 участников со всей страны. Среди них – туляк Станислав Зыков, автор «Дома на дереве», расположенного рядом с деревней Малая Уваровка. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 тысяч заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, примут участие в финальном этапе.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, пройти стажировку и получить работу в ведущих компаниях отрасли и выиграть грант на реализацию своих проектов.

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Тульская областьМалая Уваровка
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