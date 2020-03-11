Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Тулу с рабочим визитом

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сначала Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин осмотрели исторические здания в Музейном квартале. Проект «Музейный квартал» отвечает целям национального проекта «Культура», он станет первым культурным кластером в регионе. Здесь в шаговой доступности будут расположены музеи, выставочные центры, театры, молодежные творческие пространства.

К празднованию 500-летия кремля в порядок будут приведены 14 объектов: восемь из них находятся в Музейном квартале, один — в Тульском кремле, остальные в четырех исторических городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту.

Алексей Дюмин отметил, что в 2020 году по Указу Президента России Владимира Путина в Тульской области пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные 500-летию возведения Тульского кремля. Регион активно готовится к этому событию, и особое внимание во время подготовки к юбилею уделяется Туле — здесь создается единое историко-культурное пространство в центре города.

Алексей Дюмин отметил:

Алексей Дюмин – Мы возродили тульскую набережную, которая стала точкой притяжения горожан и гостей города. Музейный квартал стал флагманом культурно-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Здесь будут в полном объёме проведены реставрационные работы и созданы современные мультимедийные экспозиции четырех федеральных музеев: «Ясная Поляна», «Куликово поле», «Поленово» и Государственного исторического музея. Частные и региональные музеи также будут интегрированы в современную туристическую инфраструктуру.

Алексей Дюмин подчеркнул, что уже сейчас по числу музеев, в том числе федеральных, Тула входит в «большую тройку» наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ольга Любимова подчеркнула:

Ольга Любимова – Важно, что в городе создается новое уникальное пространство не только для туляков, но и для гостей города. Здесь люди разных возрастов смогут найти занятия по интересам.

Свою экскурсию по историческому центру Тулы они начали с посещения музейно-туристического комплекса «Поленовское подворье». Этот филиал музея-заповедника Василия Поленова будет располагаться на улице Благовещенской, в домах № 8-а, 8-б, 8-в и 8-г. Срок окончания реставрационных работ по трем объектам — конец апреля 2020 года, по одному — конец мая. Черновая отделка зданий практически завершена, строители готовы приступить к чистовой отделке. До конца июня будет благоустроена территория, а в августе произойдет заполнение экспозиции.

Директор музея Наталья Поленова:

Наталья Поленова – Мы бы хотели организовать здесь центр семейной истории – это оригинальный проект для Тулы. Здесь будут выставочные экспозиционные пространства, лаборатория, кафе и многое другое, что сделает это место центром притяжения. Надеемся привлечь к нам большое количество туляков и гостей города, думаем, их затянет в одну историческую паутину — пересечений между людьми, между семьями очень много.

Ольга Любимова и Алексей Дюмин побывали на территории усадьбы XIX века (ул. Металлистов, 1), которая сейчас передана в пользование музею-заповеднику «Куликово поле». Здесь будет создан археологический центр с выставочными пространствами и современным образовательным центром. Еще одна экспозиция музея-заповедника «Куликово поле» будет представлена в доме № 8 по ул. Металлистов. В настоящее время ведутся работы по приспособлению здания для Музея исторической кухни.





Министр и глава региона посетили и административно-производственное здание пряничной торговли XIX века (ул. Металлистов, 10). Здесь откроется филиал Государственного исторического музея. Сейчас прорабатывается концепция будущей экспозиции и создания единого благоустроенного пространства, объединяющего Казанскую набережную, ул. Металлистов и Музейный квартал.

В доме Е. Х. Кучина на ул. Металлистов, 25 разместится филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна». Кроме выставочного пространства здесь будут размещены тематические гостиные номера, обставленные в духе дворянской усадьбы XIX века, кафе, информационный центр.

Екатерина Толстая, директор музея:

Екатерина Толстая – На нижнем этаже будут два зала, посвященные теме «Толстой и Тула». Лев Николаевич любил этот город, бывал в нем, многие его произведения написаны на основе тульских историй. Также мы бы хотели, чтобы здесь был большой сувенирный магазин – «Ясная Поляна» производит свою сувенирную продукцию – это яснополянская глина, флористика, керамика... Здесь будет хороший книжный магазин, где можно будет приобрести книги, а также просто присесть и что-то почитать за чашкой чая или кофе. На втором этаже мы планируем сделать гостиницу на девять номеров – каждый будет оформлен в стиле произведений Толстого: комната Наташи Ростовой, Анны Карениной, салон Анны Шерер, комната Андрея Болконского, Пьера Безухова и т.д. Сейчас художники работают над прорисовкой мебели. В кафе будут готовить блюда по рецептам Софьи Андреевны Толстой, жены писателя. Мы знаем, что в доме Кучина был первый в Туле электротеатр, и решили, что было бы неплохо устроить здесь хороший кинозал с просмотром фильмов. В туристско-информационном центре будут формироваться экскурсии по Туле – по тем местам, где бывал Лев Толстой, а также комплексные туры в Ясную Поляну и другие музеи к нашим коллегам. Мы связываем с этим центром большие надежды!

Ольга Любимова и Алексей Дюмин посетили и Тульский кремль. Здесь на Соборной площади ведется работа по созданию археологического окна, а в Успенском соборе восстанавливают уникальные фрески, сохранившиеся с середины XVIII века.

К раскопкам и созданию археологического окна приступили в начале августа 2019 года. Институтом археологии РАН были проведены археологические изыскания. Работы проходили на Соборной площади — там, где в XVII веке был построен каменный Успенский собор — предшественник одноименного храма, который сохранился до наших дней.

Целью исследований было изучение древнего культурного слоя кремля, его истории. На месте раскопок было найдено более 300 индивидуальных находок: наконечник стрелы, ножи, замки и ключи, железные сапожные подковы с остатками гвоздей, портновское шило и т. д.

Сейчас раскоп законсервирован. В 2020 году планируется создание археологического окна. Эскизный проект согласован с научно-методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры РФ.