новости
новости
Регистрация
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Тулу с рабочим визитом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Тулу с рабочим визитом

Ольга Борисовна осмотрела строящийся Музейный квартал, Казанскую набережную и Тульский кремль.

Сначала Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин осмотрели исторические здания в Музейном квартале. Проект «Музейный квартал» отвечает целям национального проекта «Культура», он станет первым культурным кластером в регионе. Здесь в шаговой доступности будут расположены музеи, выставочные центры, театры, молодежные творческие пространства.

К празднованию 500-летия кремля в порядок будут приведены 14 объектов: восемь из них находятся в Музейном квартале, один — в Тульском кремле, остальные в четырех исторических городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту.

Алексей Дюмин отметил, что в 2020 году по Указу Президента России Владимира Путина в Тульской области пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные 500-летию возведения Тульского кремля. Регион активно готовится к этому событию, и особое внимание во время подготовки к юбилею уделяется Туле — здесь создается единое историко-культурное пространство в центре города.

Алексей Дюмин отметил:

Алексей Дюмин

– Мы возродили тульскую набережную, которая стала точкой притяжения горожан и гостей города. Музейный квартал стал флагманом культурно-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Здесь будут в полном объёме проведены реставрационные работы и созданы современные мультимедийные экспозиции четырех федеральных музеев: «Ясная Поляна», «Куликово поле», «Поленово» и Государственного исторического музея. Частные и региональные музеи также будут интегрированы в современную туристическую инфраструктуру.

Алексей Дюмин подчеркнул, что уже сейчас по числу музеев, в том числе федеральных, Тула входит в «большую тройку» наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ольга Любимова подчеркнула:

Ольга Любимова

– Важно, что в городе создается новое уникальное пространство не только для туляков, но и для гостей города. Здесь люди разных возрастов смогут найти занятия по интересам.

Свою экскурсию по историческому центру Тулы они начали с посещения музейно-туристического комплекса «Поленовское подворье». Этот филиал музея-заповедника Василия Поленова будет располагаться на улице Благовещенской, в домах № 8-а, 8-б, 8-в и 8-г. Срок окончания реставрационных работ по трем объектам — конец апреля 2020 года, по одному — конец мая. Черновая отделка зданий практически завершена, строители готовы приступить к чистовой отделке. До конца июня будет благоустроена территория, а в августе произойдет заполнение экспозиции.

Директор музея Наталья Поленова:

Наталья Поленова

– Мы бы хотели организовать здесь центр семейной истории – это оригинальный проект для Тулы. Здесь будут выставочные экспозиционные пространства, лаборатория, кафе и многое другое, что сделает это место центром притяжения. Надеемся привлечь к нам большое количество туляков и гостей города, думаем, их затянет в одну историческую паутину — пересечений между людьми, между семьями очень много.

Ольга Любимова и Алексей Дюмин побывали на территории усадьбы XIX века (ул. Металлистов, 1), которая сейчас передана в пользование музею-заповеднику «Куликово поле». Здесь будет создан археологический центр с выставочными пространствами и современным образовательным центром. Еще одна экспозиция музея-заповедника «Куликово поле» будет представлена в доме № 8 по ул. Металлистов. В настоящее время ведутся работы по приспособлению здания для Музея исторической кухни.



Министр и глава региона посетили и административно-производственное здание пряничной торговли XIX века (ул. Металлистов, 10). Здесь откроется филиал Государственного исторического музея. Сейчас прорабатывается концепция будущей экспозиции и создания единого благоустроенного пространства, объединяющего Казанскую набережную, ул. Металлистов и Музейный квартал.

В доме Е. Х. Кучина на ул. Металлистов, 25 разместится филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна». Кроме выставочного пространства здесь будут размещены тематические гостиные номера, обставленные в духе дворянской усадьбы XIX века, кафе, информационный центр.

Екатерина Толстая, директор музея:

Екатерина Толстая

– На нижнем этаже будут два зала, посвященные теме «Толстой и Тула». Лев Николаевич любил этот город, бывал в нем, многие его произведения написаны на основе тульских историй. Также мы бы хотели, чтобы здесь был большой сувенирный магазин – «Ясная Поляна» производит свою сувенирную продукцию – это яснополянская глина, флористика, керамика... Здесь будет хороший книжный магазин, где можно будет приобрести книги, а также просто присесть и что-то почитать за чашкой чая или кофе. На втором этаже мы планируем сделать гостиницу на девять номеров – каждый будет оформлен в стиле произведений Толстого: комната Наташи Ростовой, Анны Карениной, салон Анны Шерер, комната Андрея Болконского, Пьера Безухова и т.д. Сейчас художники работают над прорисовкой мебели. В кафе будут готовить блюда по рецептам Софьи Андреевны Толстой, жены писателя. Мы знаем, что в доме Кучина был первый в Туле электротеатр, и решили, что было бы неплохо устроить здесь хороший кинозал с просмотром фильмов. В туристско-информационном центре будут формироваться экскурсии по Туле – по тем местам, где бывал Лев Толстой, а также комплексные туры в Ясную Поляну и другие музеи к нашим коллегам. Мы связываем с этим центром большие надежды!

Ольга Любимова и Алексей Дюмин посетили и Тульский кремль. Здесь на Соборной площади ведется работа по созданию археологического окна, а в Успенском соборе восстанавливают уникальные фрески, сохранившиеся с середины XVIII века.

К раскопкам и созданию археологического окна приступили в начале августа 2019 года. Институтом археологии РАН были проведены археологические изыскания. Работы проходили на Соборной площади — там, где в XVII веке был построен каменный Успенский собор — предшественник одноименного храма, который сохранился до наших дней.

Целью исследований было изучение древнего культурного слоя кремля, его истории. На месте раскопок было найдено более 300 индивидуальных находок: наконечник стрелы, ножи, замки и ключи, железные сапожные подковы с остатками гвоздей, портновское шило и т. д.

Сейчас раскоп законсервирован. В 2020 году планируется создание археологического окна. Эскизный проект согласован с научно-методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры РФ.

Галерея
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 1
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 2
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 3
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 4
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 5
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 6
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 7
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 8
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 9
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 10
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 11
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 12
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 13
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 14
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 15
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 16
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 17
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 18
Визит министра Ольги Любимой в Тульскую область, Фото: 19
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:50 −8
Другие статьи по темам
Событие
Музейный кварталКазанская набережнаякремльосмотррабочий визит
Люди
Алексей ДюминОльга ЛюбимоваНаталья ПоленоваЕкатерина Толстая
Место
ТулаКазанская набережнаяТульский кремльулица Металлистов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Законно ли в Туле увеличили плату за обслуживание газового оборудования?
Законно ли в Туле увеличили плату за обслуживание газового оборудования?
В Тульской области в феврале развелись 506 пар
В Тульской области в феврале развелись 506 пар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.