Туляки разработали более 800 инициатив для Программы развития региона

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В конце февраля Алексей Дюмин поручил правительству совместно с Тульской областной Думой обеспечить подготовку проекта Программы развития региона до 2026 года. Первый замглавы региона Вячеслав Федорищев рассказал, что в программе определены 7 стратегических направлений:

«Люди. Качество жизни». Формирование и реализация нового системного проекта «Демография». Завершение реконструкции здравоохранения. Создание широких возможностей для самореализации и образования молодежи. Развитие профессионального и массового спорта. «Экология». Долгосрочная и эффективная политика в сфере экологии и сохранения природы. «Ресурсы». Укрепление малого бизнеса. Новый вектор экономической политики – создание полноценных индустрий в состоявшихся отраслях. Создание индустрии глубоких переделов в АПК. Усиление работы по созданию новых территорий роста. Запуск нового инвестиционного цикла. «Знания». Инновационная деятельность. Построение экономики знаний, развитие системы высшего образования. Перезагрузка научной базы, развитие инноватики. Обеспечение четкой взаимосвязи «высшая школа – наука – инновационная промышленность – потребители продукции». «Инфраструктура». Укрепление транспортного каркаса. Системные меры в жилищном строительстве и формировании комфортной городской среды. Совершенствование системы ЖКХ, теплосетей и водоканала. «Коммуникации». Международная и межрегиональная кооперация. Формирование высокого качества и разнообразия культурной жизни. Развитие туристической инфраструктуры. «Управление». Ускорение цифровой трансформации, реформа межбюджетного регулирования на региональном уровне и обеспечение работы современного Ситуационного центра.

За месяц с небольшим туляки направили для включения в программу 837 различных инициатив. Поступили просьбы сделать участие в «Народном бюджете» более доступным и увеличить количество реализуемых проектов, а также снизить процент софинансирования со стороны жителей.

Ряд предложений представили эксперты. Евгений Дронов предложил расширить Казанскую набережную, депутат областной Думы Юрий Цкипури – построить новый корпус кардиологического центра.

От ТГПУ им. Л. Н. Толстого поступило предложение разработать систему прорывных региональных «мегагрантов» для молодых учёных. Окончательная редакция программы будет сформирована до 1 июля.