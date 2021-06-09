Туляки разработали более 800 инициатив для Программы развития региона
Состоялось заседание Экспертного совета при губернаторе Тульской области.
В конце февраля Алексей Дюмин поручил правительству совместно с Тульской областной Думой обеспечить подготовку проекта Программы развития региона до 2026 года. Первый замглавы региона Вячеслав Федорищев рассказал, что в программе определены 7 стратегических направлений:
- «Люди. Качество жизни». Формирование и реализация нового системного проекта «Демография». Завершение реконструкции здравоохранения. Создание широких возможностей для самореализации и образования молодежи. Развитие профессионального и массового спорта.
- «Экология». Долгосрочная и эффективная политика в сфере экологии и сохранения природы.
- «Ресурсы». Укрепление малого бизнеса. Новый вектор экономической политики – создание полноценных индустрий в состоявшихся отраслях. Создание индустрии глубоких переделов в АПК. Усиление работы по созданию новых территорий роста. Запуск нового инвестиционного цикла.
- «Знания». Инновационная деятельность. Построение экономики знаний, развитие системы высшего образования. Перезагрузка научной базы, развитие инноватики. Обеспечение четкой взаимосвязи «высшая школа – наука – инновационная промышленность – потребители продукции».
- «Инфраструктура». Укрепление транспортного каркаса. Системные меры в жилищном строительстве и формировании комфортной городской среды. Совершенствование системы ЖКХ, теплосетей и водоканала.
- «Коммуникации». Международная и межрегиональная кооперация. Формирование высокого качества и разнообразия культурной жизни. Развитие туристической инфраструктуры.
- «Управление». Ускорение цифровой трансформации, реформа межбюджетного регулирования на региональном уровне и обеспечение работы современного Ситуационного центра.
За месяц с небольшим туляки направили для включения в программу 837 различных инициатив. Поступили просьбы сделать участие в «Народном бюджете» более доступным и увеличить количество реализуемых проектов, а также снизить процент софинансирования со стороны жителей.
Ряд предложений представили эксперты. Евгений Дронов предложил расширить Казанскую набережную, депутат областной Думы Юрий Цкипури – построить новый корпус кардиологического центра.
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