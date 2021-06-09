Туляков обучали вождению на микроавтобусе с неисправными тормозами

Фото УГИБДД по Тульской области.

А еще на транспортном средстве неисправны внешние световые приборы.

8 июня в Туле на улице Вильямса сотрудники ГИБДД остановили учебный микроавтобус марки Iveco Daily, за рулем которого находился ученик. При осмотре транспортного средства инспекторы выявили многочисленные технические неисправности, при которых эксплуатация авто запрещена.

На микроавтобусе были неисправны внешние световые приборы, тормозная система, а также на одной оси установлены шины с различными рисунками протектора. Всё это могло послужить причиной ДТП.