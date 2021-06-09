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В Щекино прошел крупный турнир по каратэ
Фото предоставлено организаторами.

В Щекино прошел крупный турнир по каратэ

Тульские спортсмены завоевали 75 медалей.

На прошедших выходных в Щекино состоялся традиционный турнир по каратэ «Великая Победа». В этом году в соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 11 регионов страны — Республики Карелия, Пермского края, Москвы и Подмосковья, Самарской, Рязанской, Белгородской, Тульской и других областей. В турнире приняли участие каратисты в возрасте от 6 до 35 лет.
 

По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 19 золотых, 25 серебряных и 31 бронзовую медали.

Организаторы турнира — федерация каратэ Тульской области (руководитель Вугар Ахмедов), администрация МО Щекинский район.
 
результаты
Возовик Антон:
2 место санбон кумитэ 12−13 лет
 
Козлова Варвара:
1 место ката 10−11 лет,
3 место командное ката
 
Ляхов Андрей:
1 место санбон кумитэ 10−11 лет,
2 место командное кумитэ 10−11,
3 место ката 10−11 лет,
3 место командное ката
 
Савонова Александра:
1 место командное кумитэ,
2 место санбон кумитэ 10−11 лет,
3 место ката 10−11 лет
 
Пятка Кирилл:
3 место санбон кумитэ 10−11 лет
 
Арутюнян Саро:
2 место санбон кумитэ 12−13 лет,
2 место командное кумитэ,
3 место ката
 
Кирюхин Егор:
2 место санбон кумитэ 10−11 лет,
3 место командное кумитэ
 
Балакин Глеб:
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
 
Свиридов Максим:
3 место санбон кумитэ 8−9 лет
 
Должников Максим:
2 место командное кумитэ 8−9 лет
 
Демичев Максим:
1 место ката 16+ лет
 
Демичев Александр:
1 место санбон кумитэ 12−13 лет,
1 место командное ката,
2 место ката
 
Шевченко Максим:
1 место санбон кумитэ 16+,
2 место ката 16+
 
Сорокоумов Кирилл:
2 место командное кумитэ 10−11 лет,
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ 10−11 лет
 
Кимбель Василиса:
3 место ката 6−7 лет,
3 место иппон кумитэ 6−7 лет
 
Севцов Кирилл:
2 место ката 10−11,
2 место командное ката 10−11,
3 место санбон кумитэ
 
Зайцев Иван:
2 место командное ката 10−11 лет
 
Барышев Максим:
2 место команде ката 10−11 лет
 
Сергеев Роман:
3 место иппон кумитэ 10−11 лет
 
Плотникова Анастасия:
3 место иппон кумитэ 14−15 лет,
3 место санбон кумитэ 14−15 лет
 
Голиней София:
3 место иппон кумитэ,
3 место санбон кумитэ
 
Дунаев Максим:
2 место ката 6−7 лет,
3 место санбон кумитэ
 
Бардин Владислав:
3 место ката 10−11 лет
 
Стоилова Дарья:
2 место команде кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
 
Талдыкина Екатерина:
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
 
Рамазанова Райсат:
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
 
Моисеева Стефания:
3 место санбон кумитэ 10−11 лет
 
Никоноров Николай:
3 место иппон кумитэ 16+

 

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В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 1
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 2
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 3
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 4
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 5
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 6
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 7
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 8
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 9
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 10
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 11
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 12
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 13
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 14
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:30 +1
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