В Щекино прошел крупный турнир по каратэ

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На прошедших выходных в Щекино состоялся традиционный турнир по каратэ «Великая Победа». В этом году в соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 11 регионов страны — Республики Карелия, Пермского края, Москвы и Подмосковья, Самарской, Рязанской, Белгородской, Тульской и других областей. В турнире приняли участие каратисты в возрасте от 6 до 35 лет.