Фото предоставлено организаторами.
В Щекино прошел крупный турнир по каратэ
Тульские спортсмены завоевали 75 медалей.
На прошедших выходных в Щекино состоялся традиционный турнир по каратэ «Великая Победа». В этом году в соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 11 регионов страны — Республики Карелия, Пермского края, Москвы и Подмосковья, Самарской, Рязанской, Белгородской, Тульской и других областей. В турнире приняли участие каратисты в возрасте от 6 до 35 лет.
По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 19 золотых, 25 серебряных и 31 бронзовую медали.
Организаторы турнира — федерация каратэ Тульской области (руководитель Вугар Ахмедов),
администрация МО Щекинский район.
результаты
Возовик Антон:
2 место санбон кумитэ 12−13 лет
Козлова Варвара:
1 место ката 10−11 лет,
3 место командное ката
Ляхов Андрей:
1 место санбон кумитэ 10−11 лет,
2 место командное кумитэ 10−11,
3 место ката 10−11 лет,
3 место командное ката
Савонова Александра:
1 место командное кумитэ,
2 место санбон кумитэ 10−11 лет,
3 место ката 10−11 лет
Пятка Кирилл:
3 место санбон кумитэ 10−11 лет
Арутюнян Саро:
2 место санбон кумитэ 12−13 лет,
2 место командное кумитэ,
3 место ката
Кирюхин Егор:
2 место санбон кумитэ 10−11 лет,
3 место командное кумитэ
Балакин Глеб:
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
Свиридов Максим:
3 место санбон кумитэ 8−9 лет
Должников Максим:
2 место командное кумитэ 8−9 лет
Демичев Максим:
1 место ката 16+ лет
Демичев Александр:
1 место санбон кумитэ 12−13 лет,
1 место командное ката,
2 место ката
Шевченко Максим:
1 место санбон кумитэ 16+,
2 место ката 16+
Сорокоумов Кирилл:
2 место командное кумитэ 10−11 лет,
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ 10−11 лет
Кимбель Василиса:
3 место ката 6−7 лет,
3 место иппон кумитэ 6−7 лет
Севцов Кирилл:
2 место ката 10−11,
2 место командное ката 10−11,
3 место санбон кумитэ
Зайцев Иван:
2 место командное ката 10−11 лет
Барышев Максим:
2 место команде ката 10−11 лет
Сергеев Роман:
3 место иппон кумитэ 10−11 лет
Плотникова Анастасия:
3 место иппон кумитэ 14−15 лет,
3 место санбон кумитэ 14−15 лет
Голиней София:
3 место иппон кумитэ,
3 место санбон кумитэ
Дунаев Максим:
2 место ката 6−7 лет,
3 место санбон кумитэ
Бардин Владислав:
3 место ката 10−11 лет
Стоилова Дарья:
2 место команде кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
Талдыкина Екатерина:
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
Рамазанова Райсат:
2 место командное кумитэ 12−13 лет,
3 место санбон кумитэ
Моисеева Стефания:
3 место санбон кумитэ 10−11 лет
Никоноров Николай:
3 место иппон кумитэ 16+
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