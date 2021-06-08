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Специалисты тульского Росреестра расскажут о земельном надзоре

Специалисты тульского Росреестра расскажут о земельном надзоре

На вопросы жителей региона будет отвечать начальник профильного отдела ведомства.

В Управлении Росреестра по Тульской области в четверг, 10 июня, состоится горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 34-16-67. На вопросы абонентов будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Максим Козлов.

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