Специалисты тульского Росреестра расскажут о земельном надзоре

В Управлении Росреестра по Тульской области в четверг, 10 июня, состоится горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 34-16-67. На вопросы абонентов будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Максим Козлов.