В Ленинском отключат холодную воду
Там пройдут плановые профилактические работы.
Во вторник, 8 июня, с 10.00 до 17.00 в поселке Ленинский сотрудники «Тулагорводоканала» проведут плановые работы. В частности, будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Ленина, 1, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 12,
- ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7,
- ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5,
- ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8,
- ул. Маяковского, 31,
- ул. Терешковой, 5, 7,
- ул. Стадионная, 1-6,
- ул. Совхозная, 2,
- частный сектор: ул. Маяковского,
- ул. Пушкина,
- ул. Колхозная,
- ул. Октябрьская,
- ул. Первомайская,
- пер. Зеленый.
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