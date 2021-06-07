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В Ленинском отключат холодную воду

В Ленинском отключат холодную воду

Там пройдут плановые профилактические работы.

Во вторник, 8 июня, с 10.00 до 17.00 в поселке Ленинский сотрудники «Тулагорводоканала» проведут плановые работы. В частности, будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Ленина, 1, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 12,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7,
  • ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5,
  • ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8,
  • ул. Маяковского, 31,
  • ул. Терешковой, 5, 7,
  • ул. Стадионная, 1-6,
  • ул. Совхозная, 2,
  • частный сектор: ул. Маяковского,
  • ул. Пушкина,
  • ул. Колхозная,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Первомайская,
  • пер. Зеленый.
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