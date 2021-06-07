В Ленинском отключат холодную воду

Во вторник, 8 июня, с 10.00 до 17.00 в поселке Ленинский сотрудники «Тулагорводоканала» проведут плановые работы. В частности, будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Ленина, 1, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 12,

ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7,

ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5,

ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8,

ул. Маяковского, 31,

ул. Терешковой, 5, 7,

ул. Стадионная, 1-6,

ул. Совхозная, 2,

частный сектор: ул. Маяковского,

ул. Пушкина,

ул. Колхозная,

ул. Октябрьская,

ул. Первомайская,

пер. Зеленый.