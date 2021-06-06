новости
новости
Регистрация
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Льва Толстого

Самые «убитые» дороги Тулы: улица Льва Толстого

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

В редакцию обратились жители Центрального округа:

- В поселке Рудакова есть улица Льва Толстого, на легковом автомобиле проехать там проблематично. Сейчас там можно проехать нормально только на квадроцикле или же на повозке, - пишут возмущенные люди.

 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова
сегодня, в 14:10, 16 1071 4
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Победы
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Победы
24 мая, в 17:10, 77 1838 4
Яму на дороге в Мясново «залатали» кирпичами и веточкой
Жизнь Тулы и области
Яму на дороге в Мясново «залатали» кирпичами и веточкой
6 мая, в 18:18, 89 2488 4
Самые «убитые» дороги Тулы: где дорожники не успели залатать ямы до 1 мая?
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: где дорожники не успели залатать ямы до 1 мая?
4 мая, в 18:40, 76 2169 4
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 17:17 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаубитые дорогисамые убитые дороги ТулыямыСкуратово
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Заречья: «Наш двор хотят превратить в огромную парковку?»
Жители Заречья: «Наш двор хотят превратить в огромную парковку?»
Житель Иркутской области украл телевизор из тульского хостела
Житель Иркутской области украл телевизор из тульского хостела
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.