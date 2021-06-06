Житель Иркутской области украл телевизор из тульского хостела

Сейчас мужчина задержан. В полиции проводится проверка.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась администратор одного из городских хостелов. Девушка заявила, что со стойки на ресепшене похищены ноутбук и телевизор.

Стражи порядка внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Иркутской области.

В настоящий момент мужчина задержан, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.