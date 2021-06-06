5 июня в Туле и Новомосковске прошел Зелёный Марафон Сбера
В мероприятии приняли участие более 1000 человек, в том числе 200 детей.
Забег прошел в День Эколога и во Всемирный день окружающей среды. Главная цель Зеленого Марафона в этом году – привлечь внимание к вопросам экологии.
В Туле мероприятие состоялось на Казанской набережной. В церемонии открытия приняли участие Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко и заместитель министра-директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области Александр Россихин.
На площадке Зеленого Марафона работали аниматоры, была организована
фотозона, выступали чирлидеры. Каждый желающий мог сделать благотворительный взнос в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в
будущее». Все собранные средства будут направлены на высадку лесов. Цель
проекта на 2021 год — высадить 500 000 деревьев на территории 150 гектаров в разных регионах России.
Юные участники забега преодолели 420 м; для взрослых была традиционная дистанция – 4,2 км.
Победителями в детских забегах стали Дятлова Устинья, Малиновский Максим, Парфенова Виктория; среди взрослых - Дорофеев Алексей и
Якоби Анастасия.
В Новомосковске Зеленый Марафон сегодня впервые прошел в онлайн-формате. Жители города могли пробежать дистанцию от 1 км, а затем получить сувениры в месте сбора – Городском парке. Также в Новомосковске состоялась экологическая акция – все желающие приняли участие в высадке сосен на территории парка.
В Туле экологическая акция, приуроченная к Зеленому Марафону, состоялась 26 мая. Тульское отделение Сбербанка совместно с Московско-Окским бассейновым управлением Росводоресурсов и ТРОО «Экологическая защита» провели в ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» (ул. Бундурина, 56) урок на тему ресурсосбережения и экологического следа человека. Ребята подготовили рисунки на тему экологии и получили подарки, а затем приняли участие в высадке туй на территории школы. Также в рамках акции в школе выполнена замена светильников на энергосберегающие.
Также все желающие могут скачать с сайта Зеленый Марафон приложение «Зелёный Марафон». Приложение помогает сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.
Приложение включает в себя следующую функциональность:
— трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;
— тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;
— видео беговых упражнений;
— беговые и экологические челленджи;
— возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;
— возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобил, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СберКидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:
- Зеленый Марафон – это традиционный спортивный праздник для всей семьи. В 2021 году он посвящен экологической тематике. Благодарим всех, кто сегодня принял участие в онлайн- и оффлайн- забегах, экологических и
благотворительных акциях!
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