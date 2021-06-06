5 июня в Туле и Новомосковске прошел Зелёный Марафон Сбера

В мероприятии приняли участие более 1000 человек, в том числе 200 детей.

Забег прошел в День Эколога и во Всемирный день окружающей среды. Главная цель Зеленого Марафона в этом году – привлечь внимание к вопросам экологии.

В Туле мероприятие состоялось на Казанской набережной. В церемонии открытия приняли участие Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко и заместитель министра-директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области Александр Россихин.

На площадке Зеленого Марафона работали аниматоры, была организована

фотозона, выступали чирлидеры. Каждый желающий мог сделать благотворительный взнос в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в

будущее». Все собранные средства будут направлены на высадку лесов. Цель

проекта на 2021 год — высадить 500 000 деревьев на территории 150 гектаров в разных регионах России.

Юные участники забега преодолели 420 м; для взрослых была традиционная дистанция – 4,2 км.

Победителями в детских забегах стали Дятлова Устинья, Малиновский Максим, Парфенова Виктория; среди взрослых - Дорофеев Алексей и

Якоби Анастасия.

В Новомосковске Зеленый Марафон сегодня впервые прошел в онлайн-формате. Жители города могли пробежать дистанцию от 1 км, а затем получить сувениры в месте сбора – Городском парке. Также в Новомосковске состоялась экологическая акция – все желающие приняли участие в высадке сосен на территории парка.

В Туле экологическая акция, приуроченная к Зеленому Марафону, состоялась 26 мая. Тульское отделение Сбербанка совместно с Московско-Окским бассейновым управлением Росводоресурсов и ТРОО «Экологическая защита» провели в ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» (ул. Бундурина, 56) урок на тему ресурсосбережения и экологического следа человека. Ребята подготовили рисунки на тему экологии и получили подарки, а затем приняли участие в высадке туй на территории школы. Также в рамках акции в школе выполнена замена светильников на энергосберегающие.