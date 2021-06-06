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Сегодня в Туле состоится первый четвертьфинал Оружейной лиги КВН
архив Myslo

Сегодня в Туле состоится первый четвертьфинал Оружейной лиги КВН

За выход в полуфинал будут бороться 6 команд.

Команды «АкваБатя» (г. Москва), «Юмор поневоле» (г. Тула), «За проезд передаём» (г. Рязань), «Гагарин, я вас любила» (г. Москва), «Академик РУДНев» (г. Москва), «Повар спрашивает» (г. Москва) сегодня сразятся в 1/4 финала Оружейной лиги Международного союза КВН
 
Команды сыграют конкурс «Приветствие», импровизационный конкурс «Ситуация» и «Музыкальный номер».
 
Оценивать выступления будут члены жюри, в состав которого войдут КВНщики из Высшей лиги, профессиональные артисты, спортсмены и представители органов исполнительной власти, ведущие работу с молодежью.
 
Игра пройдет в Тульском государственном университете. Начало в 17:00.
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вчера, в 15:15 0
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