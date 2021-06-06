архив Myslo
Сегодня в Туле состоится первый четвертьфинал Оружейной лиги КВН
За выход в полуфинал будут бороться 6 команд.
Команды «АкваБатя» (г. Москва), «Юмор поневоле» (г. Тула), «За проезд передаём» (г. Рязань), «Гагарин, я вас любила» (г. Москва), «Академик РУДНев» (г. Москва), «Повар спрашивает» (г. Москва) сегодня сразятся в 1/4 финала Оружейной лиги Международного союза КВН
Команды сыграют конкурс «Приветствие», импровизационный конкурс «Ситуация» и «Музыкальный номер».
Оценивать выступления будут члены жюри, в состав которого войдут КВНщики из Высшей лиги, профессиональные артисты, спортсмены и представители органов исполнительной власти, ведущие работу с молодежью.
Игра пройдет в Тульском государственном университете. Начало в 17:00.
Другие статьи по темам