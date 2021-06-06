В Узловой вынесен приговор женщине, которая ударила зятя ножом

Причина - оскорбления ее дочери. Все это произошло во время семейного распития спиртных напитков.

В Узловой 51-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Судом установлено, что 5 марта ранее судимая за убийство женщина распивала алкоголь в компании дочери и зятя. Мужчина неоднократно оскорбил жену и обвиняемая, разозлившись, ударила его ножом в грудную клетку. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.